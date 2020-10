Enes Kanter parti pour tester le marché ?

À chaque nouvelle franchise, Enes Kanter assure qu’il ne s’est jamais senti aussi bien ou que c’est la meilleure qu’il ait connue. Boston ne déroge pas à la règle, malgré un rôle amoindri sur le parquet par rapport à celui qu’il avait l’an passé à Portland : il a compilé 8.1 points et 7.4 rebonds de moyenne en 17 petites minutes par match.

À l’entendre, il devrait activer sa « player option » à 5 millions de dollars pour rester dans le Massachusetts.

Mais The Athletic assure que le Turc aimerait plutôt faire une croix dessus pour tester le marché et tenter de signer un contrat sur plusieurs années, histoire de trouver un peu de stabilité. Il privilégierait une ville où se faire entendre politiquement (Washington, Boston, Chicago, New York).

Reste à savoir s’il peut trouver ce contrat avec le peu de choses qu’il a pu montrer lors de la reprise, et alors qu’un dollar en vaut deux en cette période de crise. Il avait initialement jusqu’à samedi pour prendre une décision sur cette option mais la NBA a repoussé les deadlines contractuelles en attendant d’en savoir plus sur la free agency.