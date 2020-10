Tous les Lakers ont eu un mot pour Kobe Bryant après le 17e titre de la franchise, mais c’est sans aucun doute Rob Pelinka qui a rendu l’hommage le plus fort au « Black Mamba », dont il a été l’agent pendant très longtemps, ainsi qu’à sa fille Gianna, dont il était le parrain, après le sacre de Los Angeles.

« Kobe et Gianna ont guidé l’équipe toute l’année. La voix de Kobe a été dans ma tête en permanence. Chaque jour, chaque minute », explique le GM, qui assure qu’il se réveillait parfois la nuit avec les mots (« Maintiens le cap » ou « Termine le travail ») de Kobe Bryant en tête.

Décédé dans un accident d’hélicoptère en janvier dernier, avec sa fille et sept autre personnes, la légende des Lakers se tenait à distance de l’équipe, mais Anthony Davis assure qu’il avait confiance dans ce groupe.

« Avant la tragédie, il venait aux matchs et il nous disait que c’était notre année, qu’il fallait y aller et saisir cette chance. Il avait confiance en notre équipe, il avait beaucoup de confiance en ce club pour gagner ce titre. »

Les Lakers avaient d’ailleurs placé la reprise de la saison sous l’ombre protectrice du « Black Mamba », portant son « Mamba Jersey » à plusieurs occasions, changeant leur cri de ralliement en « 1, 2, 3, Mamba ».

« Avoir eu un ami qui a changé ma vie, et qui m’a aidé à comprendre ce qu’était la grandeur et le sacrifice, il n’y a pas de plus grand cadeau »

Cette nuit, LeBron James portait encore un protège-doigt marqué du numéro #24 de son ancien adversaire.

« Kobe, je suis certain qu’il nous regarde de là-haut et qu’il est très fier », continue Anthony Davis. « Quand on portait ce « Mamba Jersey », on avait vraiment une énergie différente. On n’a pas gagné tous nos matchs avec mais je préfère remporter le titre que tout gagner avec le « Mamba Jersey ». Il nous manque. C’est pour lui. »

Pour Rob Pelinka, qui aurait pu transformer ce titre en revanche par rapport à ses premiers pas compliqués aux Lakers, aux côtés de Magic Johnson, c’était plutôt une grande catharsis. Son premier coup de fil a d’ailleurs été pour l’ancien meneur de Los Angeles, qui ne l’avait pourtant pas ménagé lors de son départ.

Mais le décès de Kobe et Gianna Bryant ont évidemment modifié les perspectives de tout le monde.

« Avoir eu un ami qui a changé ma vie, et qui m’a aidé à comprendre ce qu’était la grandeur et le sacrifice, il n’y a pas de plus grand cadeau », a conclu Rob Pelinka. « Pouvoir partager ce moment maintenant, en sachant que lui et Gianna nous regardent du paradis ? Je sais qu’il est fier de moi. »