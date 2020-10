Le champagne et l’euphorie du titre n’ont pas suffi pour entamer la langue de bois d’Anthony Davis au moment d’évoquer son avenir, lui qui peut faire jouer une « player option » à 28.6 millions de dollars dans les semaines qui arrivent ou alors tester le marché. « Je n’en ai aucune idée » assure-t-il.

« C’était une superbe première année à Los Angeles » note-t-il. « C’était que de la joie, de l’émerveillement. On verra ce qu’on fait dans les mois qui arrivent. Je ne suis pas sûr à 100%, c’est pour ça que j’ai un agent, on va discuter de tout ça et prendre une décision. »

Son mariage avec les Lakers et LeBron James est forcément une réussite avec ce titre, et la franchise va faire tout ce qu’elle peut pour garder le plus longtemps possible l’intérieur de 27 ans et le « King ».

Ce dernier va toucher 39.2 millions l’an prochain, et aura aussi un choix à faire sur une « player option » à 41 millions en 2021. Difficile d’imaginer LeBron James changer encore une fois d’équipe, tout comme il est difficile d’imaginer Anthony Davis quitter Los Angeles cet automne : la logique tend vers une prolongation. Il avait refusé une offre de 146 millions sur quatre ans il y a quelques mois et peut prétendre à 202 millions sur cinq ans.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou pas) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou bien de devenir free agent avec un an d’avance.