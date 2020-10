Le MVP de la nuit : en triple-double, LeBron James conclut en beauté

À bientôt 36 ans, LeBron James n’en finit plus d’impressionner et les superlatifs manquent. Pour son 260e match de playoffs en carrière – record de Derek Fisher battu – le « King » a compilé 28 points, 14 rebonds et 10 passes (à 13/20 aux tirs et avec un seul ballon perdu), imposant sa puissance et sa volonté au Heat.

Frustré par la défaite sur le fil des Lakers dans le Game 5, LeBron James s’est chargé de ne jamais laisser espérer Miami dans ce Game 6, afin d’aider sa franchise à glaner le 17e titre de son histoire. Comme souvent, il est allé chercher ses points près du cercle pour prendre confiance. En contre-attaque, il a constamment avalé les espaces, chose dont il se délecte mieux que quiconque. Trop puissant pour des joueurs du Heat épuisés, il a parfaitement lancé les « Purple & Gold » dans cette partie et a su (re)mettre un coup d’accélérateur dès qu’il le fallait.

L’ancien des Cavaliers et du Heat n’en a pas non plus oublié de peser au rebond et à la passe, pour noircir comme il se doit la feuille de stats. Il termine ainsi avec un triple-double, le 28e de sa carrière en playoffs et son 11e lors des Finals. En ayant brillé de mille feux du début à la fin, au cours d’une rencontre décisive lui permettant de remporter ses 4e trophées Larry O’Brien et de MVP des Finals.

Si cette bague ne surpassera peut-être pas celle obtenue avec Cleveland en 2016, elle possède tout de même une saveur hautement symbolique pour « LBJ ». Car elle intervient près de neuf mois après le décès de Kobe Bryant.

Difficile de rêver meilleure conclusion à la saison 2019-20 du désormais quadruple champion NBA, impérial de bout en bout et toujours dominateur malgré le poids des années. Il peut dès à présent se reposer, après un an d’efforts, en attendant de savoir quand le prochain exercice reprendra. Car il se retrouve dans la position du « chassé » et il lui faudra maintenant défendre ce titre. Le genre de défi qui lui sied à merveille.