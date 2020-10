LeBron James, MVP des Finals 2020

La première saison de LeBron James aux Lakers avait mal tourné, la faute à la première grosse blessure dans la carrière du « King », et à ce trade avorté pour Anthony Davis qui avait semé la zizanie dans le vestiaire.

Mais pour sa seconde saison à Los Angeles, l’ailier a retrouvé sa place sur le trône de la NBA.

À 35 ans, l’ailier remporte sa quatrième bague, et son quatrième titre de MVP des Finals. Seul Michael Jordan (six) a plus de trophées Bill Russell que lui, et il est le seul joueur de l’histoire à l’avoir gagné avec trois franchises différentes. D’abord avec le Heat (2012 et 2013) puis les Cavaliers (2016) et donc enfin les Lakers (2020).

Il n’y a d’ailleurs pas eu de débats chez les 11 votants, qui ont élu LeBron James à l’unanimité. Ses stats ? 29.8 points, 11.8 rebonds et 8.5 passes décisives de moyenne face au Heat, à 59% de réussite, dont 47% à 3-points !

« On voulait juste le respect qu’on mérite », expliquait-il au moment de recevoir son trophée. « Rob (Pelinka, le GM) voulait le respect qu’il mérite. Coach Vogel voulait le respect qu’il mérite. La franchise voulait le respect qu’elle mérite. La Lakers Nation voulait le respect qu’elle mérite. Et je voulais aussi le fichu respect que je mérite. »