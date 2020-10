Matisse Thybulle ou JaVale McGee ne sont pas les seuls à avoir sorti leurs caméras dans la « bulle ». Andy Thompson, producteur de NBA Entertainment, est également présent pour documenter l’expérience. Frère de Mychal et donc oncle de Klay Thompson, il est connu pour avoir été le principal caméraman de « The Last Dance ».

« Cela va être quelque chose d’unique, » décrit l’intéressé à ESPN. « C’est ce que j’appelle le projet lunaire de la NBA. Nous sommes allés sur la Lune plusieurs fois, une demi-douzaine de fois, mais la première fois est toujours la plus importante. Personne ne se soucie de la seconde mission. »

Après avoir remporté un Emmy Award pour s’être plongé dans les coulisses des Bulls de Michael Jordan, Andy Thompson fait aujourd’hui face à des conditions de travail jamais connues.

« Chaque salle a ses propres petites portes pour passer derrière et des moyens de se frayer un chemin vers le vestiaire ou la salle de musculation. Certains joueurs garent leur voiture à l’extérieur et on peut s’en approcher sur le parking, faire quelques images d’eux en marchant et parlant, des interviews. Il n’y a rien de tout cela ici. »

« La distanciation physique est vraiment difficile, » ajoute-il. « Les délimitations autour du terrain sont infranchissables. Les joueurs sont presque toujours inaccessibles. Il faut donc être très, très créatif dans la façon dont on essaie de se frayer un chemin et de trouver une façon unique de présenter le jeu. »

C’est ce qui donnera un caractère unique à ce futur documentaire.

« Ce sera certainement utilisé dans une sorte de documentaire longue durée, une série. Je ne sais pas où ni quand. Mais c’est très important de bien faire les choses et c’est vraiment beaucoup de pression » conclut-il.