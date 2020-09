Matisse Thybulle va donner une suite à « Welcome To The Bubble »

C’est l’une des conséquences de l’élimination des Sixers au premier tour des playoffs, la web série « Welcome To The Bubble » de Matisse Thybulle s’est arrêtée cette semaine. Le rookie de Philly a épaté tout le monde par la qualité de ses productions, au point même de passer dans les émissions “Good Morning America” et “The Tonight Show with Jimmy Fallon”, et il compte bien continuer la saison prochaine.

« Même si la série de vidéos dans la bulle est terminée, je veux continuer à faire des vidéos. J’ai des trucs sur lesquels je travaille en ce moment et que je suis vraiment ravi de vous montrer, mais avant de publier quoi que ce soit, j’ai besoin de votre aide pour essayer de trouver une idée de nom pour cette prochaine phase de vidéos, chapitre ou série, comme vous voulez l’appeler. »

Pour le dernier épisode dans la « bulle », l’ailier des Sixers a décidé de revenir sur son parcours, depuis la Draft jusqu’à aujourd’hui. Une saison pas comme les autres.