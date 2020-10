Si cela ne leur a finalement pas permis de se qualifier pour les playoffs, les huit victoires en huit matchs des Suns dans la « bulle » sont une base sur laquelle Monty Williams veut construire.

Engagé l’été dernier par Phoenix, l’ancien coach des Pelicans était le cinquième entraîneur du club en cinq ans (Jeff Hornacek, Earl Watson, Jay Triano et Igor Kokoskov) et l’important était pour lui d’apporter de la stabilité à une franchise qui en manquait terriblement. Et à des joueurs qui avaient besoin d’un cadre clair.

Des règles et un cadre

« Depuis le premier jour, ils ont accepté un certain style », explique ainsi Monty Williams. « Ils veulent partager la balle. Ils voulaient une attaque qui leur permettait de bouger et d’utiliser leur créativité. Notre identité se construit sur cinq points (respect des horaires, compétition quotidienne, défense, partage du ballon et gratitude). Nos joueurs ont adopté cette culture depuis le premier jour. On a réussi à être en bonne forme physique. Nos gars étaient à la salle un mois avant la reprise, et ils étaient affamés. »

Ça s’est notamment vu lors des entraînements à Disney World, particulièrement compétitifs.

« Je n’oublierai jamais Dario (Saric) qui mettaient des fessées à tous les grands en un-contre-un alors que Book (Devin Booker) faisait la même chose avec les petits. Donc on les a fait s’affronter et voir Dario tenter d’arrêter l’un des meilleurs scoreurs du monde, et voir l’équipe le soutenir dans ce type d’entraînement, c’était la preuve qu’on allait au moins se donner les moyens d’être compétitifs. Ces entraînements m’ont donné confiance par rapport à notre façon de jouer, mais personne ne savait que nous allions gagner les huit matchs. C’était fun. »

Entre joie et compétitivité

Monty Williams explique d’ailleurs que le programme était quasiment religieux dans la « bulle », avec la « règle des quatre B » : chambre, salle d’entraînement, bus et gymnase (bedroom, ballroom, bus, basketball gym).

« C’était ce qu’on faisait tous les jours, avec parfois un test pour le Covid qui s’intercalait dans la journée. C’est comme ça qu’on a construit notre camaraderie, un lien fort dans l’équipe. Il y a eu un attachement émotionnel qui s’est construit durant la saison et je suis simplement heureux d’avoir pu participer à ça. »

L’entraîneur se dit fier de son groupe, plus lié que jamais. Il veut donc construire sur cette expérience pour permettre aux Suns d’aller en playoffs l’an prochain, pour la première fois depuis 2010. Selon lui, les entraînements ultra-compétitifs de Phoenix dans la « bulle » sont la preuve que son équipe va dans la bonne direction.

« Je suis dans les parages depuis suffisamment longtemps pour arrêter un entraînement quand je sens qu’il vrille. Mais je savais que ces gars allaient rester une heure de plus pour shooter. Donc j’arrêtais l’entraînement pour leur permettre de shooter, et il y avait donc beaucoup de joie dans notre salle d’entraînement. » C’est une bonne base.