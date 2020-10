Bam Adebayo : « Je dois être meilleur pour Jimmy »

La dernière fois que Jimmy Butler a pris feu avec un triple-double historique, Bam Adebayo était resté sur le bord du terrain, touché au cou et à l’épaule. De retour depuis le Game 4, le jeune All-Star a cette fois été au plus près de l’action, assistant à une nouvelle prestation historique de son coéquipier.

« C’est Jimmy Butler. C’est notre meilleur joueur, c’est celui sur qui on se repose dans ces moments-là et il a été productif. On doit continuer à contribuer du mieux qu’on peut et le laisser prendre la relève », a-t-il déclaré après la rencontre.

Au cœur des débats, Bam Adebayo assure avoir gardé le même discours avec son leader, à savoir tout faire pour qu’il évolue en pleine confiance et essayer de lui faciliter la tâche du mieux possible.

« Je fais la même chose. Je lui donne le plein de confiance. J’ai l’impression de lui mettre une batterie dans le dos. Il y a beaucoup de fois où je lui dis « Ne fais pas la passe ». Mais ça vient du cœur, je veux qu’il soit génial, je veux qu’il fasse quelque chose de spécial et il le fait. Il doit donc continuer à être comme ça et je vais continuer à lui donner le plein de confiance. S’il continue à jouer comme ça, nous allons continuer à gagner. Je serai alors la plus grande pom-pom girl de l’équipe. »

Serrer les dents et tout donner pour l’équipe

Même s’il n’est pas de retour à 100% et qu’on l’a parfois vu encore hésitant cette nuit. Jusqu’au bout, le pivot de Miami devra serrer les dents pour aider son équipe à tenir tête aux Lakers.

« Je continue la rééducation, a-t-il ajouté. J’essaie juste de l’oublier. Quand tu arrives en finale, je pense que personne n’est complètement sain, à 100 %. Je ne peux pas jouer de la façon dont je voudrais, parce que je suis blessé. Je dois y aller et continuer à jouer comme je le fais. »

A l’image de Duncan Robinson ou Kendrick Nunn dans le Game 5, Bam Adebayo espère désormais pouvoir contribuer davantage lors du prochain match afin de soulager son leader autant qu’il le peut, « Jimmy Buckets » ayant par ailleurs disputé… 47 minutes cette nuit.

« Il a été aussi proche de la perfection que possible, a-t-il noté. Pour ma part, je dois être meilleur pour lui, pour qu’il n’ait pas à porter toute cette charge. Donc mon état d’esprit est que je dois être meilleur pour Jimmy, pour mon équipe. Je dois juste être plus agressif, je dois souvent faire les bonnes lectures. Ce n’est rien de trop important, juste des petits ajustements. Mais je vais rebondir. Donc nous allons trouver une solution. »