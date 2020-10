Le MVP de la nuit : Jimmy Butler, un air de Dwyane Wade

Mené 0-2, toujours privé de Bam Adebayo et Goran Dragic, le Heat avait besoin d’une immense performance de Jimmy Butler pour rester en vie, et c’est exactement ce qu’a fait l’arrière/ailier floridien.

Avec 40 points (14/20 au tir), 13 passes décisives et 11 rebonds, « Jimmy Buckets » a pris les choses en main pour gagner du temps en espérant le retour de ses camarades, mais également pour donner de l’espoir à tout un groupe, qui a tenu cette fois le choc sous les panneaux, pour arracher un succès absolument nécessaire.

Évidemment, cette performance a rappelé celle de Dwyane Wade, qui avait compilé 42 points et 13 rebonds lors du Game 3 des Finals 2006, face aux Mavs, pour démarrer le comeback de son équipe, alors menée 0-2.

« Flash » avait désigné Jimmy Butler comme son successeur au Heat, et ce dernier a assumé son statut !

« C’est ce qu’il voulait, et c’est ce qu’on voulait », détaille Erik Spoelstra. « C’est vraiment compliqué d’analyser ou de décrire Jimmy tant qu’on n’a pas senti ce qu’il fait sur le terrain. C’est un compétiteur fantastique et on en avait besoin. C’était évidemment un match crucial et déterminant et il a pesé des deux côtés du terrain. Il a posé son empreinte sur tous les aspects de la rencontre. Il fait partie des meilleurs en NBA, en terme de condition physique, et on a vu qu’il devenait plus fort à mesure que le match avançait. Par rapport à Marquette (dont Jimmy Butler est sorti, comme Dwyane Wade), Dwyane nous a juré que c’était notre homme, le successeur. »

Duel et « trashtalking » avec LeBron James

La légende du Heat semble avoir vu juste, alors que Jimmy Butler vient de compiler le troisième triple-double à plus de 40 points de l’histoire des Finals, après LeBron James (2015) et Jerry West (1969). La différence, c’est qu’il est le seul des trois à avoir remporté la rencontre… On retiendra aussi qu’il est le premier joueur à dominer LeBron James dans un match des Finals, aux points, aux rebonds et aux passes. Ce n’était jamais arrivé !

Même s’il ne regarde jamais ses stats, l’ancien arrière-ailier des Bulls, des Wolves et des Sixers le répète : il ne pense qu’à gagner.

« Tout le monde se rappelle des victoires. C’est tout », explique-t-il, alors qu’il est pourtant le premier joueur, en Finals, à avoir à la fois inscrit plus de points, délivré plus de passes et pris plus de rebonds que LeBron James sur un même match. « Je me fiche du nombre de points. On se rappelle simplement des victoires. »

On se rappellera certainement de ce match et de son influence, tant défensivement qu’offensivement, où il a attiré la défense pour trouver ses camarades, cherchant parfois même trop la passe alors qu’il avait l’accès au cercle.

Mais quand il a fallu mettre le ballon sous le bras pour aller chercher les fautes, Jimmy Butler a été impérial. Et que dire de son jeu d’appuis pour s’approcher du cercle et trouver de l’espace à mi-distance, par ses feintes, sa gestion du rythme et des hésitations. Un travail qui rappelle bien celui de Dwyane Wade.

De quoi se permettre de répondre au « trashtalking » de LeBron James, qui avait dit aux joueurs du Heat qu’ils étaient « dans le pétrin » dans le premier quart-temps. Jimmy Butler a attendu son dernier panier pour lui répondre, en utilisant la même expression. Les Lakers sont-ils « dans le pétrin » ? En tout cas, la série est relancée…