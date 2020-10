Michael Jordan parmi les membres de la nouvelle fondation NBA de lutte contre les inégalités

On en sait plus sur la fondation NBA évoquée cet été, créée notamment pour lutter contre les inégalités ethniques. La ligue et le syndicat des joueurs (NBPA) viennent d’annoncer les noms des membres du conseil d’administration de cette nouvelle entité, piochés parmi les dirigeants et les acteurs NBA.

Côté joueurs, on retrouve Harrison Barnes et Tobias Harris, particulièrement investis sur les questions sociales ces dernières semaines. Parmi les dirigeants de franchises, on compte Michael Jordan (Hornets), Gayle Benson (Pelicans), Larry Tanenbaum (Raptors) et Tony Ressler (Hawks). Adam Silver et la responsable du syndicat des joueurs, Michele Roberts, complètent le tableau.

Ils seront donc chargés de piloter cette fondation qui entend encourager l’autonomie économique des minorités via l’emploi et l’avancement professionnel. L’idée est de favoriser l’accès au lycée et à l’université et d’aider les organismes qui proposent de la formation professionnelle et un encadrement dans les communautés NBA.

Cela se traduira par un investissement 300 millions de dollars en direction de ces structures, à raison de 30 millions par an sur les dix prochaines années. Les 30 franchises de la ligue seront mises à contribution.

Comme le rappelle la NBA dans son communiqué, cette fondation est « l’un des aspects des efforts collectifs de la famille NBA pour lutter contre l’inégalité ethnique et promouvoir la justice sociale, l’objectif de la reprise de la saison 2019-20 à Orlando. Outre la création de cette fondation, la NBA et la NBPA s’engagent à accroître la représentation des personnes noires dans la ligue et à assurer une plus grande inclusion des entreprises détenues et gérées par des personnes noires dans les activités commerciales de la NBA. »