Les Warriors attendent Alen Smailagic sur le « pick-and-pop »

Les « Splash Brothers » entourés d’un intérieur shooteur. Exception faite de Draymond Green (par séquence…), on a rarement vu ça chez les Warriors. Alen Smailagic pourrait pourtant avoir ce profil. Drafté à la 39e place de la dernière Draft, l’ailier-fort serbe a montré un peu de ses qualités d’adresse longue distance durant sa saison rookie.

Une saison au cours de laquelle il n’a pris part qu’à 14 rencontres avec les Warriors, pour un temps de jeu moyen de 10 minutes. Suffisant pour que son coach se fasse une meilleure idée de comment il pourrait l’utiliser à l’avenir.

« En gros, je crois que Smiley doit jouer pivot, » juge Steve Kerr. « C’est un joueur plutôt grand (2,08 mètres), il shoote correctement à 3-points, il est doué. Mais ce n’est pas le joueur dont on va dire : ‘Ok, il est hyper polyvalent en défense et on peut le faire défendre sur plusieurs postes.’ Je ne le vois pas comme ça. »

Si son rookie a affiché quelques mouvements poste pas, Steve Kerr le considère davantage comme un « pivot qui joue face au cercle. En définitive, je pense que ce sera son rôle en NBA. »

Un pivot qui doit jouer face au cercle

Son faible 23% de réussite en NBA ne plaide pas en sa faveur mais son volume de tirs est resté faible (3/13). Citons plutôt son 35% d’adresse à l’étage inférieur chez les Santa Cruz Warriors, avec lesquels il tournait à 15 points et 6 rebonds de moyenne. Il avait notamment planté cinq paniers primés dans deux rencontres de suite.

« Il est encore si jeune et il apprend vraiment, » poursuit Steve Kerr au sujet de son joueur de 20 ans. « C’est le genre de joueur qu’on veut utiliser pour le « pick-and-pop », capable de sortir le pivot adversaire de la raquette pour ouvrir des couloirs de pénétrations pour tous les autres. »

Comme le dit Kirk Lacob, l’assistant GM et fils du propriétaire de la franchise, le Serbe reste un projet à fort potentiel. Son année rookie ne s’est pas vraiment passée comme il l’espérait. Une entorse de la cheville l’a d’abord tenu à l’écart des parquets à l’entame de la saison.

Puis, en raison des nombreuses blessures à l’étage du dessus, il a rejoint le groupe NBA bien plus tôt que prévu.

« En fait, nous avions prévu de le faire jouer en G-League pendant quasiment toute l’année, » décrit le dirigeant. « Et puis tout d’un coup, il y a eu des minutes disponibles en NBA. Nous n’aurions pas du tout planifié l’année ainsi. Il n’y avait aucune raison qu’il soit bon en NBA l’année dernière. Ce que nous aimons chez Alen, c’est son état d’esprit. S’il réussit, c’est probablement grâce à cela. Il n’a pas peur. »

À voir de quoi sera faite sa deuxième année.