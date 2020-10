Steve Kerr : « On ne veut pas se mettre à jouer comme les Rockets ! »

Si Stephen Curry et Klay Thompson sont à 100% de leurs capacités pour la reprise, on surveillera de près la réaction des Warriors après une saison qui les a vus terminer bons derniers de la NBA.

Depuis les Finals 2019, il y a eu de graves blessures, des échanges, et finalement les « Splash Brothers » vont évoluer dans une formation renouvelée à 80% où seuls Draymond Green et Kevon Looney ont connu les grandes heures de la franchise. Est-ce que ça signifie donc que Golden State va changer son jeu, et revenir à des choses plus basiques ? Steve Kerr est catégorique : la réponse est « non » !

« On peut constater l’influence de notre équipe sur la NBA »

« On ne veut pas réinventer la roue. On restera les Warriors » prévient-il dans The Athletic. « On ne veut pas, soudainement, se mettre à jouer comme les Rockets, à changer notre attaque, et avoir un gars qui joue le pick-and-roll 70 fois par match. On sera nous-mêmes. Si Steph et Klay sont devenus ce qu’ils sont, c’est par leur jeu avec et sans ballon. C’est ce qui permet de faire bouger les défenses. »

Steve Kerr n’oublie pas non plus le rôle essentiel de Draymond Green, dont Bam Adebayo semble être la version moderne. « Ce qui le rend si unique, c’est sa capacité à distribuer le jeu que ce soit au poste 4 ou 5. Quand on voit le Heat en ce moment, on peut constater l’influence de notre équipe sur la NBA. C’est vraiment difficile pour les défenses de contenir une attaque où il y a beaucoup d’actions. On ne va donc pas changer ça. »

Et le coach prévient qu’il démissionnerait s’il devait changer ses systèmes, et en venir à du jeu en isolation… Plus sérieusement, il a évoqué les axes de progression et surtout les objectifs de l’intersaison.

« Je pense qu’on a besoin d’être plus athlétique. On est évidemment très doué, mais on ne possède pas une équipe très athlétique. On a perdu beaucoup de détente et de rythme sur les ailes, et même au poste 5. Pour l’instant, nous ne sommes pas assez grands et pas assez athlétiques pour atteindre nos objectifs. On a la Draft et la free agency pour corriger tout ça. Peut-être avec des échanges. Je pense que Bob Myers (le GM) sera le premier à vous dire que l’effectif est loin d’être bouclé. »