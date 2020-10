Steve Kerr veut pouvoir compter sur Kevon Looney 25 minutes par match

On ne sait pas encore s’il sera titulaire au poste de pivot. On sait en revanche que Steve Kerr compte bien sur Kevon Looney pour la saison prochaine. Gêné par les pépins physiques et, plus récemment, opéré au niveau des muscles de la ceinture abdominale, Kevon Looney assurait, il y a deux semaines, être dans sa meilleure forme depuis trois ans.

Un sentiment confirmé par son coach, qui a pu le voir à l’œuvre lors du mini-camp des Warriors.

« La chose la plus frappante, c’est que Kevon Looney est en bonne santé, » décrit le coach. « Nos gars ont bossé pendant une heure et Loon a remonté le terrain, il a shooté et s’est déplacé correctement et au bout du compte, il a dit qu’il se sentait bien. Il a vraiment fait une semaine de qualité et se porte très bien du point de vue de la santé. »

Encore rouillé sur le plan de la condition physique, le champion NBA 2018 reste malgré tout rassurant : les douleurs ont disparu. « La saison passée, la saison dernière, il avait tout le temps l’air gêné, même quand il jouait en match. Cela ne lui ressemblait pas en termes de déplacements mais aussi d’énergie. Il avait l’air de souffrir. »

« Je ne pouvais pas vraiment sauter ou faire les décalages, » confirme l’intéressé. « Le plus important pour moi est d’arrêter d’avoir peur. J’ai joué la saison dernière avec la peur de bouger. » « Maintenant, il bouge et se sent bien. Cette combinaison lui donne l’air vraiment libéré et détendu », poursuit son coach.

On rappelle que ce dernier voyait l’année dernière en lui une pièce maîtresse des Warriors.

« Loon a joué un rôle si important pour nous au fil des ans, » salue Steve Kerr. « Nous avons besoin de lui. S’il est en bonne santé toute l’année, nous avons un joueur sur lequel nous savons que nous pouvons compter 20, 25 minutes par match. C’est un grand pas en avant. »