Steve Kerr tire le bilan du mini-camp des Warriors

En théorie, les mini-camps des huit formations absentes de la « bulle » prennent fin mardi, mais du côté des Warriors, Steve Kerr a dirigé sa dernière séance samedi.

La bonne nouvelle, c’est que tout s’est très bien passé, sans la moindre blessure, ni rechute, et l’objectif était vraiment de retrouver des marques et de faire en sorte que les joueurs puissent jouer ensemble, mais aussi discuter et échanger. Le lien social était presque aussi important que le lien technique.

Comme prévu, Stephen Curry et Draymond Green ne sont pas venus. Andrew Wiggins avait le droit à un programme à la carte, alors que Klay Thompson et Eric Paschall n’ont finalement participé à aucun cinq-contre-cinq. Le premier parce qu’il est en phase de reprise. Le second parce qu’il était plutôt… hors de forme.

« On y va vraiment lentement avec Klay » s’est justifié Steve Kerr, interrogé par NBC Bay Area. « En gros, il a pris part à l’intégralité des entraînements, à l’exception du scrimmage. On a fait quelques exercices défensifs, à cinq-contre-cinq, auxquels il a participé, mais c’était plutôt des oppositions encadrées. À la fin de l’entraînement, on l’a laissé faire du un-contre-un avec Leandro Barbosa. C’est préférable pour l’instant. »

Autre absent de longue date, Kevon Looney s’est lui entraîné normalement. « Nos gars ont fait du cinq-contre-cinq pendant une heure, et Loon’ a enchaîné les allers-retours. Il bougeait et shootait bien, et après coup, il a dit qu’il se sentait super bien. Il a eu une semaine vraiment solide et d’un point de vue de la santé, c’est excellent« .

De manière générale, Steve Kerr a apprécié que les « jeunes joueurs aient fait de grands progrès et qu’ils se soient donnés à fond pendant l’été« . Cette reprise lui a permis de voir l’état de forme de chacun, et « cette semaine a permis d’avoir une meilleure idée de nos besoins » a-t-il précisé.

Le coach de Golden State souhaite recruter quelques joueurs via la Draft et la « free agency », et Jonathon Simmons a marqué des points. « Nous pouvons utiliser de l’envergure sur les ailes, et je pense qu’il a montré qu’il avait toujours son envergure et ses qualités athlétiques pour être un facteur défensif. Il a les atouts pour changer sur des joueurs plus grands, et contenir son joueur dans la raquette. En attaque, c’est un bon shooteur à 3-points, et il a la capacité de remonter la balle et d’aller au cercle. Je suis fan, et évidemment il y a encore beaucoup de boulot à faire sur notre effectif. On verra comment tout ça se présente. »