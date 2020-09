Le grand retour de Klay Thompson

Si les Warriors ont repris les séances collectives depuis mercredi, Klay Thompson devait observer une petite période de quarantaine avant de les rejoindre sur les terrains du Chase Center. C’est chose faite depuis vendredi, et on n’avait plus revu le « Splash Brother » au milieu de ses coéquipiers depuis juin 2019, soit 470 jours !

« C’est génial de l’avoir sur le terrain, dans le vestiaire. Sa seule présence nous a donné une bouffée d’énergie et d’excitation » raconte Steve Kerr. « C’était son premier entraînement depuis sa blessure au genou, et je ne m’attendais pas à ce qu’il soit au top. Il ne l’était pas, mais il a bien bougé, et c’est un bon premier pas. »

Une reprise en douceur puisqu’il n’y a pas eu de cinq-contre-cinq.

« On n’a pas fait de scrimmage. On n’a pas encore fait de cinq-contre-cinq » confirme le coach des Warriors. « En raison de la longue pause, on essaie de l’intégrer en douceur. Mais Klay a fait du bon travail, et je pense qu’il a été capable de voir où il en était, et de voir ce dont il avait besoin pour avancer. »

Autre témoin de ce grand retour, Marquese Chriss, et il livre ses impressions sur son coéquipier. C’est la première fois qu’il pouvait s’entraîner avec lui, comme beaucoup d’autres Warriors. « Quand il courait tout terrain, il semblait en forme. Il ressemblait à Klay Thompson. Je ne sais pas comment l’expliquer, mais il était lui-même. Il était athlétique. Il shootait bien. Il semblait à l’aise. »