Kevon Looney dans sa meilleure forme depuis trois ans

Les fans des Warriors espèrent sans doute que cette fois-ci, ce sera la bonne. Après de multiples passages à l’infirmerie, Kevon Looney est de retour à 100%. L’intérieur a profité de la suspension de la saison, pour se faire opérer au niveau des muscles de la ceinture abdominale, en mai dernier.

Il a depuis retrouvé ses coéquipiers au sein de leur propre « bulle », avec un maximum de confiance en son corps.

« C’est une réussite jusqu’ici, » juge-t-il. « J’ai pu prendre beaucoup de temps avec la rééducation. Je n’ai pas eu à me presser puisque nous ne jouions pas. J’ai donc pu m’occuper des détails et m’assurer que je me sentais à 100 % avant d’entrer sur le terrain. Ce camp est génial pour moi, j’ai la chance de jouer contre les gars, de me tester et de voir où j’en suis. »

Ses sensations sont tellement bonnes qu’il estime ne pas s’être senti aussi bien que depuis le début de sa troisième saison dans la ligue (2017-2018). « Maintenant que toutes les blessures sont derrière moi, je peux courir librement. Je n’ai pas à me soucier de mes mouvements. Je peux vraiment y aller et profiter du jeu. »

Oublier l’appréhension

Il pense ainsi avoir mis de côté son appréhension de la saison passée. Régulièrement gêné physiquement, il n’a pu prendre part qu’à 20 rencontres avec les Warriors.

« Le plus important selon moi est d’arrêter d’avoir peur. J’ai joué la saison dernière en ayant peur de bouger. Le staff m’a fait suivre la rééducation et m’a dit de faire confiance à l’opération et au travail que j’ai accompli. Cela a vraiment marché pour moi. Je n’ai aucune restriction et je peux me réveiller le lendemain sans avoir mal, sans souffrir. C’est pourquoi je suis si content d’être ici. »

Steve Kerr, qui voyait l’année dernière en lui une pièce maîtresse des Warriors, l’est tout autant. « Il a fait de grands pas en avant durant l’intersaison, » évalue le coach. « C’était vraiment génial de le voir prêt à jouer dès l’entame. Il a semblé s’en sortir très bien à l’entraînement. »