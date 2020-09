Les Warriors créent leur propre « bulle »

À partir de lundi, c’est le grand retour des entraînements collectifs pour les huit équipes qui n’avaient pas participé à la reprise du championnat et chez les Warriors, il y aura deux absents. Stephen Curry pour des raisons familiales, et Draymond Green qui termine la saison comme consultant pour TNT. Pour le reste, tout le monde devrait être là, et Steve Kerr a ainsi confirmé les présences de Klay Thompson, Kevon Looney, Andrew Wiggins ou Eric Paschall.

Sur le plan de la logistique, les Warriors ont carrément créé leur propre « bulle », que le dirigeant Kirk Lacob a surnommé « The Double » parce que ça va durer deux semaines. Pour des raisons sanitaires, les joueurs seront logés dans un hôtel de San Francisco qu’ils ne quitteront que pour se rendre à la salle dans des vans mis à leur disposition par la franchise. Comme dans la « bulle », les joueurs subiront des tests du Covid-19, et avant de rejoindre les terrains du Chase Center, ils resteront 48 heures dans leur chambre en guise de quarantaine.

À l’intérieur de l’hôtel, deux étages leur sont dédiés, avec trois repas par jour, et ils auront une salle pour se retrouver, manger ou regarder… les playoffs. Les familles ne sont pas autorisées dans l’hôtel.

Sur le plan technique, Steve Kerr prévient : « Ce sera vraiment informel. C’est quasi plus important d’être ensemble. Ce sera beaucoup moins structuré qu’un training camp. » Le coach a expliqué que les séances seront essentiellement composées d’exercices et petits matches. Pas de travail tactique et de mise en place de systèmes.