Golden State : Kevon Looney profite de la longue pause pour récupérer physiquement

Profitant en mai dernier de la suspension de la saison, qui est déjà terminée pour les Warriors, pour se faire opérer au niveau des muscles de la ceinture abdominale, Kevon Looney est désormais à 100 %, annonce son agent.

« Avec la longue coupure devant nous, il n’y a aucune raison de forcer », décrit Todd Ramasar à NBC Sports. « Là, il est probablement à 80 %, et il peut faire plus. Simplement, ce n’est pas nécessaire pour l’instant. »

Et pour cause : Kevon Looney est un joueur fragile, qui n’a pas été épargné par les pépins physiques.

Cette saison, il n’a disputé que 20 matches alors que les finalistes 2019 attendaient beaucoup de lui, puisqu’il venait de signer un contrat de 15 millions de dollars sur trois ans.

L’intérieur des Warriors de 24 ans n’a plus joué un match depuis le 29 février dernier, et comme la prochaine saison devrait commencer au plus tôt en décembre, ces dix longs mois vont lui faire du bien pour totalement récupérer. Depuis son début de carrière, il a accumulé les séjours à l’infirmerie. En 2015, puis 2016, il s’était fait opérer des hanches. En 2019, pendant les Finals, il s’était fracturé une côte, puis avait souffert d’une neuropathie.

« Cela lui donne du temps pour se reposer », poursuit Todd Ramasar. « Son corps a encore besoin de repos, même s’il est jeune, au vu des blessures qu’il a connues depuis un an. »