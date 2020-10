Kelly Olynyk veut continuer à étirer le jeu du Heat

Si l’on réfère à la seule moyenne de points, Kelly Olynyk a fait mieux que remplacer Bam Adebayo sur ces deux derniers matches. Toujours utilisé en tant que remplaçant, le Canadien a signé un match à 24 points et 9 rebonds, puis un second à 17 points et 7 rebonds.

« Évidemment, avec Bam sur la touche, on a un gros vide à combler, offensivement, défensivement, au « scoring », au rebond, » énumère l’intérieur du Heat. « Il fait énormément de choses pour notre équipe. Il n’y a pas que moi, tout le monde prend le relais. J’espère qu’on va pouvoir le récupérer et qu’il sera en bonne santé, mais d’ici là, il faut prendre la relève pour notre gars qui est à terre. »

Très loin de compenser, sur le plan défensif, l’absence de son coéquipier, nommé dans le second cinq « All-NBA Defensive », Kelly Olynyk apporte d’autres qualités à sa formation, avec en particulier sa capacité à sanctionner de loin. Sur ces deux matches, il a converti 6 de ses 12 tentatives longue distance.

« On essaie juste d’étirer le jeu, les sortir de la raquette. Lorsque les Lakers jouent grand, ils protègent le cercle, la raquette et ça rend les choses vraiment difficiles pour nos arrières et des gars comme Jimmy (Butler) pour y aller et y faire des dégâts. Si on peut d’étirer le terrain et leur rendre la tâche difficile, qu’ils essayent de changer en défense ou autre, on doit être capable de capitaliser et d’utiliser nos qualités à notre avantage. »

« Jamais facile » de rester prêt

C’est précisément ce que Erik Spoelstra fait, contraint il est vrai par une rotation intérieure plutôt courte. Meyers Leonard a ainsi récupéré une place de titulaire mais a été beaucoup moins mobilisé et actif que Kelly Olynyk.

« KO et Meyers sont de grands professionnels, » salue le coach. « Ils n’ont pas toujours eu de minutes cette saison mais leur contribution a été importante à différents moments. Meyers a démarré plus de 60 matches (ndlr : 49 en réalité) et KO a eu un rôle très important en sortant du banc à de nombreuses reprises. Et puis il y a des événements imprévisibles qui peuvent arriver avec des blessures ou le Covid. Ils se sont tous les deux tenus prêts et ils sont productifs au moment où c’est le plus nécessaire, sans Bam. »

« Ce n’est jamais facile, jamais facile, » répète Kelly Olynyk à propos de son rôle très fluctuant. « C’est un sentiment bizarre et je ne vais pas mentir, ça n’est pas évident. Mais on sait juste que de l’autre côté, c’est une opportunité. La seule chose est qu’on se demande si c’est la dernière fois qu’elle se présente. Alors, vous restez prêt parce que travailler dur paye toujours. »