Happy Birthday | Les 33 plus belles actions en carrière de Grant Hill

« Et si Grant Hill ne s’était pas blessé ? Et s’il n’était pas passé sur le billard à de trop nombreuses reprises ? »

Les questions planeront toujours au-dessus de cet élégant ailier, coupé dans son élan à 28 ans par de nombreux problèmes à la cheville. Chez les Pistons, il avait pourtant été nommé All-Star à cinq reprises lors de ses six premières saisons, avant de renaître finalement plus tard, avec les Suns, dans un rôle moindre.

Des questions qui tracassent les fans car ils adoraient le voltigeur de Detroit, récemment devenu le nouvel homme fort de Team USA. En 2001, malgré une blessure à la cheville et quatre petits matchs disputés sous ses nouvelles couleurs d’Orlando, ils l’avaient ainsi élu titulaire du All-Star Game.

Nombreux sont donc les nostalgiques qui sauront apprécier les 33 meilleures actions de celui qui entra au Hall of Fame en 2018 et qui fête aujourd’hui son 50e anniversaire. Avec, forcément, beaucoup de highlights de ses années Pistons, mais aussi un peu de ses années Magic et Suns.