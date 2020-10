Jordan Poole, le plus assidu des Warriors

Si Eric Paschall a bien profité de la saison particulièrement compliquées des Warriors pour se montrer, terminant dans le meilleur cinq des rookies avec ses 14 points à 50%, Jordan Poole, drafté en 28e position il y a un an – soit 13 places devant son camarade – a lui galéré pour sa première saison NBA.

Lors de ses 29 premiers matchs, l’ancien de Michigan a difficilement cumulé 7.1 points de moyennes en 22 minutes avec 25% de réussite aux tirs dont 24% à 3-points.

Un passage en G-League lui aura permis de reprendre confiance et de redresser la barre, terminant la saison avec 14.3 points à 47%, mais aussi 3.9 passes et 2.5 rebonds, sur les 13 derniers matchs.

Coupé dans son élan par la pandémie, l’arrière a voulu capitaliser sur ce rebond en travaillant dur pendant le confinement. Plus que n’importe qui confie même Steve Kerr à la sortie du rassemblement des Warriors. « Jordan a fait un super camp » juge l’entraîneur. « Il était là tous les jours ces derniers mois. C’est lui qui était le plus présent. Il s’est donné dans le gymnase comme dans la salle de musculation. Il a mérité la confiance avec laquelle il joue. »

De quoi espérer une belle saison sophomore malgré le retour des têtes d’affiche.

« En général, les joueurs connaissent leur plus grosse progression entre la première et la deuxième année. Quand les gars ont de l’expérience, ils savent où ils mettent les pieds. Ils arrivent l’année suivante avec un niveau de jeu différent, et c’est ce que je vois avec Jordan. On est excité pour lui et il sait qu’il doit continuer à bosser pour mériter ce qu’il peut avoir l’année prochaine » conclut l’entraîneur de la Baie.