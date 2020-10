Comme tous les free agents, Aron Baynes se retrouve dans le flou

À 33 ans, Aron Baynes a réalisé sa meilleure saison en NBA, s’imposant comme un joueur précieux à Phoenix, notamment durant la suspension de Deandre Ayton. Mais l’Australien est free agent, et la suite est donc floue…

« Pour moi, la prochaine grosse étape est d’attendre que Michele (Roberts, la directrice du syndicat des joueurs) et Adam (Silver, le commissionner de la NBA) trouvent un accord sur le salary cap pour la prochaine saison », explique-t-il ainsi à l’Arizona Republic. « Il faut attendre de voir les montants avant de pouvoir penser à quoi que ce soit pour la prochaine saison. Il faut patienter. Ce sont les deux personnes les plus importantes à l’heure actuelle, et il faut attendre de voir l’accord. Tant qu’on n’aura pas le montant du salary cap, pour que tout le monde voit ce qu’on peut faire, il n’y a rien de réalisable. Aucune conversation ne peut avoir lieu. »

La NBA et le syndicat des joueurs parviendront-ils à trouver un accord pour maintenir le « salary cap » à un niveau suffisamment élevé pour ne pas trop pénaliser les free agents à venir ? C’est toute la question.

Initialement prévu à 116 millions de dollars, la masse salariale disponible pour les équipes pourrait tomber à 95 millions de dollars avec les effets de l’embrouille avec la Chine et la crise du Covid-19. Si c’est le cas, ça veut dire qu’il n’y aura quasiment pas d’argent disponible pour recruter, et donc beaucoup de très petits contrats.

Quel contrat peut espérer le Boomer ?

L’Arizona Republic évoque une baisse mesurée, à 109 millions de dollars, qui laisserait moins de marge que prévu aux franchises, mais tout de même suffisamment pour se positionner lors de la free agency.

Pour Aron Baynes, qui avait l’occasion de signer un dernier joli contrat, en démontrant sa capacité à shooter de loin (35.1% à 3-points cette saison), ce reflux tombe particulièrement mal. Dans ces conditions, difficile pour lui de se projeter, à Phoenix ou ailleurs…

« J’ai adoré mon passage à Phoenix », assure-t-il. « Je sais ce qu’il se passait ici et j’ai réussi à trier avantage du rôle qu’on m’a donné, dans différentes situations. J’ai apprécié. J’ai adoré joué avec les gars ici. Je sais que le futur est brillant. Tout le monde a vu ce qu’on a fait à Orlando (avec un bilan parfait de huit victoires en huit matchs). Ça a été génial mais il y a l’aspect business de tout ça. Il faut prendre les bonnes décisions pour soi-même. Je ne sais pas encore ce que c’est, mais j’ai aimé mon passage à Phoenix. »

Ça ressemble au discours d’un joueur qui s’attend quand même à quitter l’Arizona. Il faut dire qu’avec son profil, Aron Baynes pourrait être une solution bon marché pour une équipe en quête d’expérience et de vice sous le cercle. Pourquoi pas pour un retour à Boston ? Ou dans la raquette de Golden State ?