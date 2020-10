Danny Ainge conscient de devoir renforcer la raquette et le banc des Celtics

Danny Ainge n’était pas très content au moment de faire le bilan de la saison des Celtics. Certes, Boston était encore en finale de conférence, mais le GM du Massachusetts avait le sentiment que la route pour les Finals avait rarement été aussi ouverte, et les blessures de Kemba Walker ou Gordon Hayward n’expliquent pas tout.

Le dirigeant est ainsi conscient qu’il lui faut notamment trouver une solution viable au poste de pivot.

« C’est compliqué de trouver des pivots qui changent une franchise », reconnait-il. « Ça a toujours été le cas. Il y a beaucoup de grands, et beaucoup de grands peuvent jouer. Daniel (Theis), Robert (Williams) et Enes (Kanter) ont souvent dominé leurs adversaires durant la saison. Je leur en suis reconnaissant. Mais Adebayo était fort. Adebayo a sans doute été la plus grosse différence dans cette série. Parce qu’il est un joueur incroyable. »

En dominant Daniel Theis, le pivot de Miami a plus que jamais exposé la faiblesse du poste chez les Celtics, où Robert Williams est trop tendre, Enes Kanter trop limité défensivement et Vincent Poirier pas du tout utilisé.

L’autre problème affiché durant ces playoffs, c’est le manque d’impact en sortie de banc. Avec la blessure de Gordon Hayward, on a ainsi pu voir que Brad Stevens se reposait sur cinq joueurs : Jayson Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, Kemba Walker et Daniel Theis, les autres membres de l’effectif ne servant qu’à les faire souffler. Seul Brad Wanamaker et Grant Williams ont ainsi montré un impact sur certaines séquences, mais qui restait assez limité.

Des finances dans le rouge…

« Nous avons du travail à faire », confirmait Danny Ainge. « Je ne surréagis pas à une difficile défaite face à un bon adversaire. Je dis simplement qu’il y a des choses qu’on a essayé de faire, on a essayé de réaliser un trade lors de la deadline qui n’a pas abouti, et il y a d’autres choses que je vais tenter de faire, durant cette intersaion, afin d’améliorer l’équipe. Mais je le répète, il y a beaucoup de travail à faire. »

Alors que Jae Crowder et Andre Iguodala, récupérés en cours d’année, ont beaucoup aidé le Heat en finale de conférence, le GM des Celtics n’a pas réussi à mettre la main sur les « quelques joueurs » qu’il avait dans le viseur. Il assure qu’il a pourtant essayé, mais il doit désormais s’y remettre, avec des options limitées.

Danny Ainge a ainsi confirmé que Boston s’attendait à payer la « luxury tax » l’an prochain. Dans le contexte actuel, difficile ainsi de voir Gordon Hayward faire une croix sur sa « player option » à 34.2 millions de dollars et si Enes Kanter active la sienne (5 millions de dollars), la marge de manœuvre sera particulièrement réduite. Seul Daniel Theis peut être libéré sans frais, l’équipe pouvant également se séparer de Semi Ojeleye grâce à une « team option ».

Dans ces conditions, comment renforcer le poste de pivot ou le banc ? Par des trades, évidemment, ou des choix de Draft, les Celtics disposant encore de trois picks (14, 26 et 30) au premier tour.

« Il y a des périodes où on drafte en fonction des besoins, surtout quand on drafte aux places de cette année, avec la Draft de cette année. On va prendre en considération tout ça : les joueurs présents dans l’effectif, nos besoins, nos meilleurs joueurs et ceux qui peuvent nous aider dans l’immédiat. Évidemment, on est prêt à prendre notre chance avec un jeune qui a besoin de se développer en G-League avant de jouer avec nous. Tout est envisageable. »