Touché au genou, Kemba Walker n’a cherché aucune excuse

L’heure est déjà au bilan du côté de Boston, sorti en six matchs par le Heat en finale de la conférence Est après avoir battu le champion en titre. Si le résultat brut est décevant, Danny Ainge a fait de son mieux pour arrondir les angles lors de sa conférence de presse de fin de saison, rappelant notamment les blessures de Gordon Hayward et Kemba Walker, qui ont empêché son équipe d’évoluer à son meilleur niveau.

Kemba Walker n’a manqué aucun match de playoffs mais il a composé avec un genou gauche douloureux depuis le All-Star Game qui avait alors nécessité un drainage et une injection. À l’évidence pour Danny Ainge, malgré un retour en douceur avec des restrictions de minutes sur la fin de saison régulière, l’ancien Hornet a serré les dents.

« De ce que j’ai pu voir, même quand il était là avant d’entrer dans la « bulle, lorsqu’il était un peu mis de côté à faire de la musculation et essayer de se préparer pour l’intensité des playoffs, c’est qu’il n’était définitivement pas lui-même, » a-t-il déclaré. « Pour être juste envers Kemba, et c’est tout à son honneur, il ne l’a jamais dit. Il ne le dira pas à nos entraîneurs, à vous, les médias, ni à moi. Et je n’ai pas entendu une seule excuse de sa part. Mais en regardant les matchs, même les matchs que nous avons gagnés, même les matchs où il a bien joué, je peux dire qu’il n’était pas le même physiquement qu’en octobre, novembre, décembre ».

Un message d’espoir pour l’avenir

Une façon aussi de se tourner vers l’avenir avec optimisme sans le besoin de recourir à de grands changements. Et d’afficher la conviction que les Celtics peuvent être meilleurs avec ce dispositif.

« Je sais que Kemba veut être de retour à 100 % et jouer son meilleur basket, » a ajouté Danny Ainge. « Même s’il n’a pas été à son meilleur niveau, il a quand même tourné à 19 ou 20 points par match en playoffs, c’est un très bon joueur. Mais pas autant que ce qu’il était. Il n’y a rien de plus frustrant pour un athlète que d’être sur la plus grande scène du monde dans son sport et de ne pas pouvoir être soi-même. Je suis déjà passé par là en tant que joueur. Ce n’est pas amusant. C’est stressant. Et c’est ce que Gordon (Hayward) et Kemba (Walker) ont affronté. Je sais que tout le monde est un peu amoché à cette époque de l’année. Je dis juste que ces gars étaient limités, entre ce qu’ils pouvaient faire, et ce dont nous avons l’habitude les voir faire ».