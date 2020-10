WNBA : à 39 ans, Sue Bird bat le record de passes décisives en Finals

Alors que les Lakers affrontent le Heat en Finals NBA, le Seattle Storm fait face au Las Vegas Aces en Finals WNBA.

Et pour le Game 1, Seattle s’est imposé (93-80) derrière les 37 points de Breanna Stewart et les 28 points de Jewell Loyd. Avec Sue Bird en chef d’orchestre, la meneuse de 39 ans battant le record de passes décisives en Finals (et son propre record de 14 passes décisives en playoffs) avec 16 offrandes !

« Je le répète toujours, mais une passes décisive est l’affaire de deux personnes et ce soir, elles ont joué de façon incroyable. Je suis arrivée dans le match avec l’esprit ouvert, pour voir ce qu’il pouvait se passer. Le record de passes n’était même pas dans mon esprit. Je ne suis pas arrivée avec cet objectif en tête. »

Mais l’objectif s’est vite matérialisé lorsqu’elle a trouvé encore et encore Breanna Stewart et Jewell Loyd.

Avec déjà 10 passes décisives à la mi-temps (également un record), Sue Bird (qui détient le record de passes décisives de l’histoire WNBA, avec 2 888 offrandes en saison régulière) pouvait effacer la frustration des blessures, elle qui a raté 11 des 22 matchs de cette saison à cause d’une blessure au genou, et toute la saison passée.

Cela valait bien les félicitations de LeBron James, sur Instagram. « Qui a dit qu’on ne pouvait plus battre de records dans sa 17e saison ? » a ainsi posté le « King », également dans sa 17e saison en NBA.