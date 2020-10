Pour faire décoller les Wolves, Ryan Saunders veut miser sur la cohésion

Le basket est de retour au sein du Target Center. Au cœur de leur reprise d’entraînement, les Wolves ont réinvesti leur antre habituelle, évidemment vide, pour y disputer plusieurs « scrimmage ». Ces matches, auxquels D’Angelo Russell et Karl-Anthony Towns n’ont pas pris part, se tiennent alors que l’équipe est isolée dans un hôtel pour plusieurs semaines, en limitant au maximum les contacts extérieurs comme c’est le cas à Orlando.

« C’est la raison pour laquelle cette « bulle » est si importante pour nos joueurs, la capacité de se retrouver et jouer en cinq-contre-cinq dans des situations de jeu est cruciale pour nous« , décrit Gersson Rosas. Pour ce dernier, l’objectif est de réinjecter de l’esprit de compétition dans la troupe, privée de basket depuis plus de six mois.

L’autre grosse priorité est la construction d’un groupe soudé. Car pour Ryan Saunders, l’équipe qui aura la bonne alchimie « prendra un bon départ la saison prochaine dès qu’elle commencera. »

Le coach et son staff pensent assez logiquement au fait que des bonnes relations entre les joueurs en dehors des parquets se traduira dans le jeu des Wolves. « Il y a beaucoup d’équipes connues qui disposaient d’un groupe talentueux, dans la ligue ou dans d’autres sports, mais qui n’était pas le groupe le plus soudé en dehors de la compétition sur le terrain Je crois donc que cela joue un rôle. »

« Quand on parle de culture et qu’on regarde ces playoffs, on voit que beaucoup de ces équipes sont passées par ce genre de construction, » explique encore le successeur de Tom Thibodeau. « Ce sont les choses qu’elles font, jouer ensemble, jouer dur et les uns pour les autres. »

Son discours se heurte toutefois au nouveau calendrier imposé par la situation sanitaire. En raison de la Draft et de la « free agency » à venir, l’effectif est susceptible d’être remodelé dans les prochaines semaines. Ce « training camp » n’en est donc pas vraiment un et l’alchimie voulue peut vite être remise en question.

La philosophie du coach est en tout cas soutenue par son supérieur, Gersson Rosas. « On sait que c’est difficile de s’engager dans un processus de construction d’un programme », note le président. « J’en ai parlé l’année dernière quand j’ai pris ce poste, en disant que cette première saison ne serait pas une histoire de bilan. Cela ne serait pas représentatif. Il s’agissait plutôt de mettre en place un programme, établir une identité, changer la philosophie et moderniser l’organisation. Et nous l’avons fait de bien des façons. »