New York, OKC, Houston : ce qui n’a pas marché selon Carmelo Anthony

Le retour en grâce de Carmelo Anthony à Portland aura été une des belles histoires de la saison 2019-2020. Mis au ban de la grande ligue après des échecs successifs à New York, OKC et Houston, en partie à cause de son incapacité à se remettre en question, l’ailier a touché le fond avant de rebondir vers l’Oregon.

« Je crois que personne ne comprendra ce que j’ai vécu émotionnellement pour être là où j’en suis aujourd’hui » expliquait-il en mai. « Je parle de douter de moi-même, de vouloir abandonner mentalement. S’éloigner du jeu pour revenir, personne ne l’a fait hormis MJ (Michael Jordan). J’ai touché le fond sur le plan émotionnel. J’ai dû me reconstruire, essentiellement par moi-même, pour pouvoir raconter cette histoire. »

Avouer son mal-être et se comparer à Michael Jordan, c’est l’ambivalence de l’humilité version Melo. Un joueur dix fois All-Star entre Denver et New York sans jamais atteindre les Finals et qui a eu du mal à réagir à la fin de son aventure new-yorkaise, quand ça n’allait plus pour le club et que la NBA était en pleine mutation.

Fidèle à lui-même, quand il revient sur cet échec dans le podcast de J.J. Redick « The Old Man and the Three », il regrette la mise en place de l’attaque en triangle – avec un argumentaire qui tient la route – sans trop parler de lui.

Le triangle incompatible avec l’évolution de la NBA

« Quand Phil est arrivé, il a dit : ‘On va le faire à ma façon, je vais ramener les joueurs qu’il faut pour ce système, et je ne veux pas des joueurs qui ne peuvent pas jouer dans le triangle’. Il a monté l’équipe qu’il voulait. Mais on était à un moment charnière en attaque. Le triangle marchait, mais le jeu était beaucoup plus rapide, les joueurs sont super athlétiques. On ne peut pas ralentir le jeu quand on a une contre-attaque. Tu ne peux pas jouer avec deux arrières sur la même ligne quand tu possèdes Derrick Rose et Raymond Felton. Ce n’est pas le jeu de Derrick, tu as besoin qu’il cavale. »

« Quand tu joues comme ça pendant 48 minutes, les équipes s’ajustent, pas toi » déplore Melo. « Le ballon finira pas te trouver si on le fait tourner, d’accord. Mais si l’adversaire comprend le système, tu es foutu. C’est ce qui s’est passé. » Et J.J. Redick d’acquiescer en confiant qu’il adorait défendre contre les Knicks à cette époque. « En plus, Phil n’était pas coach, ça ne pouvait pas donner le résultat qu’il attendait » souligne l’actuel Blazer, à raison, qui a finalement été transféré à Oklahoma City avant que le « Zen Master » ne quitte à son tour le navire.

Le paradoxe OKC

All-Star à son arrivée dans l’Oklahoma, Carmelo Anthony débarque dans une équipe où il faudra partager le ballon avec Russell Westbrook et Paul George. S’il le veut, il peut jouer avec les remplaçants et booster le banc : une hypothèse qu’il balaie en rigolant lors du « media day ». Il ne trouvera jamais sa place. « Personnellement, j’ai vraiment apprécié mon passage à OKC et jouer avec cette équipe » juge-t-il néanmoins.

« L’objectif était de gagner avec cette équipe. On n’y est pas parvenu, on a fait moins bien que ce qu’on pensait. Dans notre esprit, on allait revenir l’année suivante et être bon. C’était nouveau pour tout le monde. C’est l’équipe de Russ, moi je sors d’une saison All-Star à New York, on pouvait tout mettre en place. Mais ça n’a pas marché. Ça s’est résumé à une histoire d’argent. Je savais quel était le souci. J’aurais aimé que ça marche à OKC. » Cette année-là, le Thunder est éliminé par le Jazz au premier tour des playoffs 4-2.

Carmelo Anthony a alors 34 ans. Sur le papier, il a réussi à passer du statut de All-Star à troisième arme offensive chez le 4e de la conférence Ouest avec 16.2 points de moyenne. Mais il a des pourcentages faméliques – 40% aux tirs dont 36% à 3-points – et a du mal à suivre en défense, se faisant cibler par les adversaires. Surtout, il fait ce qu’il reprochait à l’attaque en triangle : ralentir le jeu. Il lui reste un an de contrat mais OKC veut s’en débarrasser.

Un mariage impossible avec Houston

Il est transféré à Atlanta puis coupé, et signe finalement à Houston aux côtés de son copain Chris Paul mais l’expérience tourne court. « Quand j’arrive à Houston, je me sens vraiment comme un banni. Mais il y a CP, PJ et James, on peut trouver une solution, cette équipe a besoin de moi » imagine-t-il. « Mais ils ne pensaient pas pareil que moi. Ils voulaient que je sois simplement un shooteur dans le corner et ça n’a pas du tout fonctionné. Je leur disais : ‘Donnez-moi le ballon quand il y a un switch’. J’ai besoin de toucher le ballon. Je suis un joueur qui a besoin de rythme. Je ne peux pas sortir du banc et tirer trois 3-points de suite. Je ne peux pas. »

Un mariage impossible qui aboutit de nouveau sur un transfert et un buyout. Cette fois-ci, personne ne veut de lui, ou du moins n’est prêt à lui offrir le rôle qu’il désire. La fin de saison et l’été 2019 passent sans qu’il ne trouve d’équipe. Finalement, une équipe de Portland à la recherche d’un électrochoc lui donne sa chance comme titulaire à l’aile. Un choix risqué, mais un Carmelo Anthony affuté et remonté en vaut deux.

Il a trouvé sa place chez les Blazers, a redoré son blason, et prie maintenant pour prolonger : « j’ai le sentiment d’avoir trouvé une maison à Portland » lâchait-il ainsi après l’élimination face aux Lakers.