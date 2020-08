Carmelo Anthony prie pour rester aux Blazers

C’est l’une des images de la nuit : LeBron James et Carmelo Anthony qui discutent et se marrent. On se croirait revenu au début des années 2000 quand les deux s’affrontaient au lycée. Mais on est bien en 2020, et le premier va poursuivre sa route vers le titre, tandis que le second est en vacances. Mais pas à la retraite car il compte bien prolonger l’aventure avec Portland.

« Dans mon esprit, je serai de retour au cœur de la mêlée quand débutera la prochaine saison » a lancé Melo après l’élimination des Blazers. Et il sait où il veut jouer : « Je prie pour que ce soit Portland, j’ai le sentiment d’avoir trouvé une maison à Portland. »

Arrivé en novembre pour remplacer Rodney Hood, victime d’une rupture d’un tendon d’Achille, Carmelo Anthony a fait oublier son passage éclair aux Rockets et ses mois de galère loin des terrains. À 36 ans, il en a encore sous le capot, comme le prouvent ses 27 points à 9 sur 17 aux tirs lors de ce Game 5.

« Je pense que vous, les journalistes, avez vu pourquoi c’est un bon endroit pour moi. À chaque fois qu’on trouve une situation où on est à l’aise et où on peut être soi-même, on veut y rester. Il n’y a pas besoin d’essayer autre chose quand les choses fonctionnent. »

Adoubé par Damian Lillard et CJ McCollum, Melo sait qu’il peut compter sur le soutien de son coach Terry Stotts : « Il est unique, et je suis très honoré de pouvoir le coacher. C’est un joueur du niveau Hall Of Fame. C’est une personne de niveau Hall Of Fame« .