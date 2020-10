Télévision : petite audience pour le Game 1 des Finals

La baisse des audiences, déjà observée pendant les finales de conférence, se confirme même pendant les Finals puisque le Game 1 entre le Heat et les Lakers, diffusé sur ABC, n’a attiré que 7.41 millions de téléspectateurs d’après les chiffres de Sports Media Watch.

C’est un petit score, le plus faible pour un match d’ouverture des Finals, et jamais depuis le Game 2 entre les Spurs et les Nets en 2003 (8.06 millions), une rencontre des Finals n’avait été aussi peu suivie. Nos confrères n’ont pas trouvé la trace d’un pire score pour les Finals depuis au moins 1988 !

Il faut dire que le scénario de la partie, une victoire facile de Los Angeles, n’a pas aidé à créer de l’engouement…

Pour rappel, en 2019, le Game 1 entre les Warriors et les Raptors avait attiré 13.3 millions de spectateurs aux États-Unis. C’était déjà une chute par rapport à 2018, Cleveland – Golden State, et les 17.6 millions de téléspectateurs de la première manche.

Néanmoins, comme pour les chiffres des finales de conférence, il faut nuancer ce constat. Tous les événements sportifs américains qui ont été décalés ont souffert au niveau des audiences, de la Stanley Cup à l’US Open de golf en passant par les 500 miles d’Indianapolis.

Pour se rassurer, la NBA peut toujours se réjouir de l’impact des Finals sur les jeunes. Le Game 1 était l’événement le plus regardé par les 18-49 ans mercredi soir.