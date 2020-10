Quelles audiences pour les finales de conférence ?

Habituellement, à cette période de l’année, la NBA se prépare tout juste à reprendre le chemin de l’entraînement, et forcément, le public n’est pas habitué à suivre du basket au début de l’automne. Outre les conditions des matches (huis clos, pas d’avantage du terrain, horaires…) et la concurrence des autres ligues (NFL, football universitaire, NHL…), c’est ce qui peut expliquer les audiences en baisse par rapport à 2019.

Ainsi, les finales de conférence ont affiché des audiences de 4.18 millions de téléspectateurs sur les chaînes câblées ESPN et TNT, contre 6.42 millions l’an passé. Soit une baisse de 35% en un an selon SportsMediaWatch, et c’est la plus faible audience depuis 2007 ! Les onze rencontres jouées cette saison, avec les séries Heat – Celtics et Lakers – Nuggets, font ainsi partie du Top 14 des plus mauvaises audiences des finales de conférence depuis treize ans.

Cependant, tout n’est pas si morose pour la NBA et surtout ses diffuseurs puisqu’en termes de parts de marché, les playoffs 2020 continuent de répondre aux attentes des chaînes. Ainsi, samedi soir, le Game 5 entre les Lakers et les Nuggets était l’événement le plus sportif le puis suivi de la semaine après l’intouchable NFL.

Par ailleurs, la ligue se félicite de la part de marché sur les 18-49 ans, puisque la NBA place 26 matches en tête sur cette population sur 35 soirs. On suivra avec attention les chiffres du Game 1 entre les Lakers et le Heat puisque la NBA est diffusée sur ABC, le réseau national.