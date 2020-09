Anthony Davis prévient qu’il ne veut pas jouer une finale NBA tous les dix ans

Il avait boudé du côté des Pelicans pour ça : jouer le titre aux côtés de LeBron James aux Lakers. Le divorce fut compliqué, mais après sept ans à la Nouvelle Orléans, ponctués de deux petites qualifications en playoffs, Anthony Davis va disputer ce soir la première finale NBA de sa carrière, et il espère égaler un jour LeBron…

« On voit chaque jour le travail et la préparation de LeBron James, et on comprend pourquoi c’est sa 10e apparition en finale. Il ne s’arrête jamais. J’ai prévu de suivre cet enfoiré pendant, j’espère, neuf finales de plus. On est tous prêts à y aller.«

Agé de 27 ans, Davis aura 36 ans dans neuf ans, et il peut effectivement égaler LeBron James. Sauf qu’on n’en est pas encore là, et que LeBron aura justement 36 ans dans trois mois. Il faut donc rester prudents et éviter de s’enflammer comme les « Three Amigos » en 2010.

« Je veux des titres, je ne veux pas des participations en playoffs »

« Depuis le début, ce que je voulais, c’était aller en playoffs » poursuit-il sur Yahoo! Sports. « Il fallait que je me donne une chance, et à mon équipe, d’aller en playoffs. Une fois qu’on l’a expérimenté, je me suis dit : « Il faut que j’atteigne le second tour ». Cela a pris quelques années, et j’en voulais encore plus. Je voulais passer le second tour, et quand on veut être un grand joueur, il faut jouer le titre, et c’est pour ça que je savoure cette opportunité. Il s’était passé trois ans entre mes deux participations en playoffs. C’était dur, mais je veux des titres, je ne veux pas des participations en playoffs. »

Et Davis de prendre exemple sur Dwight Howard et Rajon Rondo qui auront attendu 2020 pour rejouer une finale NBA ! « Je ne veux pas de grands écarts entre des finales. Regardez Rajon, il s’est passé 10 ans depuis ses dernières Finals. Pour Dwight, c’est 11 ans. Je ne veux pas que ça m’arrive. Je veux en être. Je suis venu à Los Angeles pour jouer le titre, et je bosse pour y arriver. »