Le patron des Raptors promet de prolonger Masai Ujiri

Les fans des Raptors commencent à s’inquiéter. Alors qu’il va entrer dans la dernière année de son contrat, Masai Ujiri n’a toujours pas discuté d’une prolongation de contrat avec Toronto…

Même Nick Nurse admettait récemment que c’était le seul point noir actuel dans la franchise canadienne.

Mais pour Larry Tanenbaum, président de la société Maple Leaf Sports & Entertainment, qui détient la franchise, il n’y a absolument aucune raison de paniquer. Son plan était de prolonger l’architecte du club, ainsi que Nick Nurse et le GM Bobby Webster, mais il la pandémie a simplement fait prendre du retard à tout le monde.

« Nos fans adorent Masai pour tout ce qu’il a apporté à la franchise des Raptors, à notre communauté et à notre pays – et notre attachement pour lui est impossible à mesurer », explique ainsi le propriétaire. « Mais c’était notre plan commun de gérer les extensions de son équipe (Masai Ujiri et Bobby Webster) avant la sienne. »

Pour le coach, c’est déjà fait, alors que c’est quasiment acté pour le GM.

« Nous avons le temps et nous allons mener à bien le processus au bon moment et de la bonne manière, c’est certain », assure Larry Tanenbaum. « Nous avons tout laissé en suspens car après la parade du titre NBA en 2019 et tout le reste, tout le monde devait reprendre son souffle. C’était un été incroyable et puis j’ai retrouvé Masai en septembre et c’était notre plan de marche. » Avant donc que le Covid-19 ne repousse un peu les négociations.

Mais « Masai a fait ce qu’il devait faire (avec Nick Nurse et Bobby Webster) et nous ferons également ce que nous devons faire avec lui », conclut l’homme d’affaires.