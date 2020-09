Être le nouveau P.J. Tucker ? Eric Paschall a apprécié la comparaison de son coach

Steve Kerr a été clair en déclarant qu’il n’y avait « pas de raison » pour que Eric Paschall « ne devienne pas un P.J. Tucker défensivement ». Le coach des Warriors a observé des similitudes entre les deux joueurs, en ajoutant même que son intérieur était plus explosif que celui des Rockets.

Une comparaison flatteuse, qui a beaucoup touché le Warrior. « Franchement, c’est un énorme compliment », a-t-il répondu à NBC Sports. « P.J. Tucker est un grand joueur. Il fait beaucoup pour les Rockets, et ça ne se voit pas toujours dans les statistiques. C’est un grand défenseur, un très bon shooteur à 3-pts dans le coin. Si je peux devenir comme ça, je ne vais pas m’en plaindre. Je vais travailler dans cette direction. »

Comme Steve Kerr l’avait souligné, à 35 ans, PJ.J. Tucker connaît les ficelles, alors qu’Eric Paschall sort seulement d’une première saison en NBA. Mais elle a été prometteuse. De plus, il faut se souvenir que le chien de garde des Rockets a mis du temps avant de trouver son jeu et d’être efficace au plus haut niveau. Il a même quitté la NBA quelques années avant de rebondir à Phoenix, puis de faire sa place dans le système de Mike D’Antoni.

Le jeune intérieur des Warriors est désormais conscient de la marche à suivre s’il veut assumer cette comparaison.

Cela passera par l’apprentissage, une expérience à accumuler avec des grands joueurs à ses côtés (Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green) et surtout un tir à 3-pts à améliorer (29 % de réussite cette saison).

« Je travaille mon shoot en faisant beaucoup de répétition et je suis plus à l’aise avec mon geste », explique le joueur, élu dans la All-Rookie First Team cette année. « C’est ce qui aide les shooteurs, répéter encore et encore. Ce ne sera pas parfait du jour au lendemain, donc il faut constamment bosser, mentalement et physiquement. »