Stats avancées : à qui donner le ballon dans le « money time » ?

À qui confier le dernier tir d’un match ? La question passionne les fans NBA à chaque époque, mais le débat semble insoluble. Face aux performances de Jimmy Butler dans la « bulle », Tom Haberstroh a tenté d’utiliser les stats avancées pour établir un classement de « clutchitude » des joueurs en activité.

Pour cela, il a utilisé la « Clutch Win Probability Added » (CWPA) du site Inpredictable.com, tenu par le statisticien Michael Beuoy. De quoi s’agit-il ? D’une stat cumulative, qui additionne et soustrait les pourcentages de victoire ajoutés par un joueur lorsqu’il prend un tir dans des situations décisives.

Une stat qui calcule la hausse de la probabilité de l’emporter

Par exemple, lorsque Rajon Rondo fait la remise en jeu avec 2.1 secondes à jouer, alors que les Nuggets mènent 103-102 dans le Game 2 de la finale de conférence Ouest, les Lakers n’ont que 18.2% de chances de remporter le match. Grâce au « buzzer beater » d’Anthony Davis, ce taux est passé à 100% et l’intérieur ajoute donc 81.8 points de pourcentage à son score, alors qu’il aurait perdu 18.2 points de pourcentage s’il avait raté son tir.

La statistique prend donc en compte les paniers réussis et ratés dans les moments décisifs, mais également les lancers provoqués, ratés et réussis, ainsi que les pertes de balle. C’est par contre une stat centrée sur le tir car les passes, les écrans, les rebonds ou les contres ne sont pas pris en compte dans le calcul.

On peut grossièrement dire que la CWPA tente de calculer à qui il vaut mieux offrir les tirs décisifs.

Cette saison (saison régulière et playoffs compris), c’est Damian Lillard (+4.40) qui arrive en tête du classement, devant Anthony Davis (+4.33), Nikola Jokic (+3.97), Donovan Mitchell (+3.75) et Chris Paul (+3.07).

Mais Tom Haberstroh a voulu faire le calcul pour toute la carrière des joueurs en activité, afin de trouver les joueurs les plus « clutch » de l’ère actuelle, en ayant toujours en tête qu’il s’agit d’un classement centré sur le tir.

Anthony Davis et LeBron James, un duo hyper « clutch »

Le résultat, en ne conservant que les joueurs ayant disputé au moins 250 matchs et en lissant les données sur 82 matchs, c’est qu’Anthony Davis est le joueur auquel il faut visiblement donner le ballon en fin de match, avec une CWPA de 3.03. Critiqué pour sa timidité dans le « money time », il y affiche pourtant un taux de réussite exceptionnel, avec un 14/29 pour égaliser ou prendre l’avantage dans les 24 secondes d’un match.

Sur les tirs « double clutch » (le 1% de tirs les plus décisifs, ceux qui font basculer les rencontres), il en est même à 58/101, soit 57.4% de réussite, là où la moyenne dans la ligue est de 37.5% !

À la deuxième place, on retrouve son coéquipier LeBron James, avec une CWPA de 2.35. Le « King » a ainsi réussi cinq « buzzer beaters » en playoffs, un record dans l’histoire NBA.

C’est Jimmy Butler (2.17) qui complète le podium, lui aussi ayant une capacité à réussir les tirs qui font basculer les rencontres (5/10 en playoffs) mais également à récupérer les lancers francs. Il devance Kevin Durant (2.10), Damian Lillard (2.08) et James Harden (1.98). « The Beard » a beaucoup (et logiquement) été critiqué pour son apport dans le « money time » durant ces playoffs, mais en carrière, il a souvent dominé les classements annuels d’efficacité dans les instants décisifs, notamment grâce à sa capacité à provoquer les fautes adverses.

Chris Paul (1.75) se hisse ensuite en 7e position, devant Jayson Tatum (1.58), Kyrie Irving (1.55) et Stephen Curry (1.54), qui a mis pas mal de tirs décisifs, mais reste sur huit ratés sur les tirs « double clutch ».