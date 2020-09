Sixers : de gros transferts programmés si Mike D’Antoni arrive ?

La piste Mike D’Antoni chez les Sixers semble prendre de l’épaisseur. Maintenant que les Bulls ont opté pour Billy Donovan, Tyronn Lue et surtout Mike D’Antoni restent, selon le New York Times, les deux favoris à Philadelphie.

Keith Smith va même plus loin en expliquant que les 76ers feraient entendre aux autres équipes de la ligue qu’ils seraient ouverts aux échanges en cas de recrutement de l’ancien coach des Rockets. L’explication ? L’effectif actuel ne correspond pas à la philosophie du coach, adepte du « small ball » et surtout d’un « spacing » maximum.

À Philadelphie, on a plutôt eu tendance à faire l’inverse cette saison avec, initialement, l’envie de faire évoluer Joel Embiid et Al Horford ensemble, aux côtés de Ben Simmons et de Tobias Harris.

Si la paire Embiid – Simmons semble intouchable, comme l’a récemment affiché Elton Brand, les autres seraient davantage susceptibles de sauter. On rappelle que Tobias Harris sera encore le plus gros salaire de l’équipe avec ses 34 millions de dollars la saison prochaine, là où Al Horford touchera 27.5 millions. Des sommes monstrueuses pour deux hommes qui n’ont pas beaucoup brillé en playoffs, face aux Celtics.

Selon le Philadelphia Inquirer, qui fait lui aussi écho à de potentiels échanges, Elton Brand pousserait bien à l’arrivée de Mike D’Antoni, avec la bénédiction de Joel Embiid. Il faut dire que le Camerounais serait ravi de reprendre seul la possession de la raquette, avec un jeu beaucoup plus écarté autour de lui.

Reste à savoir qui sera enclin à récupérer les énormes contrats du tandem Harris-Horford, dont la cote est basse.