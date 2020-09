Les premières impressions de Tom Thibodeau à l’entraînement avec les Knicks

Dennis Smith Jr, Kevin Knox, Bobby Portis, Frank Ntilikina, Julius Randle ou encore Taj Gibson. Hormis Mitchell Robinson, la plupart des membres du « noyau » des Knicks étaient présents pour cette première session d’entraînement, sur la base du volontariat. En plus de se retrouver après plus de six mois sans jeu collectif, les joueurs de New York allaient surtout à la rencontre du nouveau venu : Tom Thibodeau.

Le message de ce dernier pour cette première journée ? « Il s’agit d’établir et de construire les bonnes habitudes pour réussir. De mettre en place les bases d’un système offensif et défensif […] pour que l’équipe puisse progresser et évoluer au fil du temps. »

Connaissant le personnage, le cœur de cette « fondation » sera sans surprise « la défense, le rebond, peu de ballons perdus et le partage du ballon. En attaque, il s’agit d’obtenir le plus de paniers faciles possible. Et d’essayer d’aller sur la ligne des lancers et de créer autant de tirs à 3-points dans le corner que possible. Quelles que soient les forces de l’équipe, c’est la façon dont nous devons jouer, cela nous donne la meilleure chance de gagner. »

Tom Thibodeau reconnaît tout de même qu’il a dû s’adapter, par le passé, selon l’effectif qu’il avait en main. « À Chicago, j’ai eu de nombreuses versions différentes », rappelle-t-il en référence aux allées et venues à l’infirmerie de Derrick Rose. « Ensuite, bien sûr, c’était différent à Minnesota avec le groupe que nous avions là-bas. »

« Donc offensivement, nous allons davantage construire notre système selon nos points forts, » poursuit le coach. « Et en défense, il y a des choses auxquelles vous croyez et qu’il faut établir dans cette ligue. Et cela commence par les fondamentaux, tant en attaque qu’en défense. Vous devez d’abord construire votre base. Et c’est à cela que vous voulez consacrer du temps. »

Un effectif et un calendrier encore flous

Voilà pour les grands principes. Mais pour l’heure, le technicien préfère faire preuve de prudence. Il a bien conscience que son effectif actuel pourrait évoluer dans les semaines à venir. La Draft et la « free agency » n’auront en effet lieu qu’en novembre cette année. « On ne sait pas quand débutera la prochaine saison ou quand aura lieu le camp d’entraînement. Alors on se concentre sur le développement des joueurs. »

Le coach profite de l’occasion pour dire deux mots sur l’un de ses meilleurs potentiels, R.J. Barrett. Ses premières impressions à son sujet sont bonnes. « Évidemment il y a beaucoup de travail à accomplir. Ce sont les premières étapes. L’intersaison est cruciale pour tout jeune joueur. Donc on doit se lancer dans le développement, ce qui est essentiel à mon avis et vrai pour tous nos joueurs. Mais il a été super, enthousiaste, il travaille dur. S’il fait cela jour après jour, il va beaucoup progresser. »

Sentiment similaire concernant Kevin Knox. « Je commence à le connaître et inversement, cela prendra un certain temps, mais j’aime ce qu’il a fait jusqu’à présent », décrit Tom Thibodeau. Comme le dit ce dernier, « il n’y a pas de formule magique pour que tout soit réglé en un jour. »