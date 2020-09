Les Pacers ont rencontré un des assistants de Nick Nurse

Comme la piste vers Billy Donovan n’est plus d’actualité, l’ex-coach du Thunder s’étant engagé à Chicago, les Pacers continuent leurs recherches pour trouver un remplaçant à Nate McMillan.

On savait les dirigeants d’Indiana intéressés par les profils d’assistants (Becky Hammon et Will Hardy aux Spurs, Dan Craig et Chris Quinn au Heat, Ime Udoka aux Sixers ou Nate Tibbetts aux Blazers) et cela se confirme puisque Nick Nurse a lui-même annoncé qu’un de ses assistants avait discuté avec les Pacers.

Il s’agit de Nate Bjorkgren (45 ans). Anciennement passé par Phoenix, entre 2015 et 2017, il avait failli prendre la suite de Jeff Hornacek quand ce dernier fut viré début 2016, avant de rebondir à Toronto en 2018, au moment de l’arrivée de Nick Nurse sur le banc des Raptors.

Nate Bjorkgren avait du coup retrouvé une vieille connaissance puisque lui et Nick Nurse ont travaillé ensemble en G-League, entre 2007 et 2011, avec les Iowa Energy. Ils avaient d’ailleurs remporté le titre dans la ligue de développement, en 2011. Ce qu’ils feront également en NBA, en 2019, contre les Warriors.