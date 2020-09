Billy Donovan s’est entretenu avec les Pacers

Et si Victor Oladipo, Jeremy Lamb, Domantas Sabonis et Doug McDermott retrouvaient leur ancien coach ?

C’est possible puisque Billy Donovan a passé un premier entretien avec les Pacers, et il a eu ces quatre joueurs sous ses ordres à Oklahoma City.

On ne sait pas si c’est un avantage ou un handicap mais The Athletic précise que la direction s’est entretenue avec une douzaine de candidats, et que la liste va être réduite de 50% très prochainement.

Ceux ou celle qui auront fait la plus forte impression passeront alors des entretiens en tête-à-tête, et outre Billy Donovan, les Pacers sont intéressés par les profils d’assistants comme Becky Hammon et Will Hardy, qui aident Gregg Popovich aux Spurs, Dan Craig et Chris Quinn (Heat) ou Ime Udoka (Sixers) et Nate Tibbetts (Blazers).

On ne sait pas, en revanche, si Mike D’Antoni, dans le viseur des Sixers, et Jacque Vaughn, nommé premier assistant de Steve Nash, font toujours partie des postulants.