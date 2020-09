Dragan Bender en partance pour le Maccabi Tel Aviv

Ante Zizic ne devrait pas être le seul à quitter la NBA pour rejoindre le Maccabi Tel-Aviv. Selon Eurohoops, Dragan Bender va l’imiter et même piquer la place à un autre ancien « NBAer », Quincy Acy.

Ce contrat porterait sur trois mois, avec une option pour le restant de la saison, ce qui permettrait à Dragan Bender de retrouver la NBA au moment de la reprise, envisagée en janvier. Son départ potentiel permettrait ainsi à Quincy Acy de retrouver sa place.

L’intérieur shooteur avait déjà évolué au club israélien durant la saison 2015-2016, avec lequel il tournait à environ 5 points de moyenne. C’était l’année d’avant sa Draft par les Suns, qui l’avaient choisi à la 4e position en 2016.

Après trois saisons on ne peut plus décevantes dans l’Arizona, il avait rebondi chez les Bucks en début de saison avant de finir sur une meilleure note avec les Warriors. En neuf apparitions avec ces derniers, il a tourné à 9 points et 6 rebonds de moyenne, avec une pointe à 23 unités (dans un « blowout »).

Pour rappel, cet intérieur fuyant affiche toujours de grosses lacunes, mais il n’a que 22 ans.