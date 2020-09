Ante Zizic a quitté les Cavaliers pour jouer et se battre pour les titres

En fin de contrat avec les Cavs, Ante Zizic n’a pas hésité longtemps pour choisir un point de chute. Il a suffi que le Maccabi Tel Aviv, où son frère avait déjà joué, lui fasse les yeux doux pour qu’il se décide. Un choix largement validé par les fans locaux. Zizic dit en effet recevoir au quotidien des « milliers de messages » de soutien.

Cette nouvelle page en Israël permet de refermer, au moins temporairement, la page NBA du joueur de 23 ans. Et donc d’un passage assez terne chez les Cavaliers. En trois saisons dans l’Ohio, il n’a joué que 113 matchs pour à peine 13 minutes de moyenne.

« Ces trois saisons NBA ont été géniales pour moi, qualifie-t-il malgré tout. J’ai joué avec six All-Stars pendant ma première année (ndlr : LeBron James, Kevin Love, Dwyane Wade, Derrick Rose, Isaiah Thomas et Kyle Korver). J’ai joué beaucoup dans ma seconde année mais on était dans une sorte de reconstruction donc je n’ai pas beaucoup joué dans ma troisième année. »

Et le 23e choix de la draft 2016 ne voulait pas de ça : « Je veux jouer, être compétitif et me battre pour des titres. C’est compliqué en NBA. Si tu n’es pas une équipe de playoffs, tu te bats pour rien du tout, si ce n’est un choix de Draft plus élevé. »

D’où ce départ pour le Maccabi qui le propulse automatiquement le devant de la scène européenne avec l’EuroLeague. Zizic débarque au moment où un autre jeune espoir européen, Deni Avdija, s’apprête à faire le chemin inverse. Attendu dans le Top 5 de la prochaine Draft, ce dernier ne devrait donc pas évoluer avec l’ancien pivot des Cavs.

« Je n’ai jamais joué contre lui mais j’ai vu certains de ses matches, décrit Zizic. C’est un bon joueur avec un très bon physique, il a tout ce qu’il faut pour réussir en NBA. Je crois que le plus important pour lui est d’être choisi par une équipe qui veut lui donner une chance et le soutenir. »

Sa chance à lui, avec les Cavs, est passée.