La G-League veut gonfler sa « bulle »

Les ligues secondaires ne sont pas forcément la priorité du monde du sport en période de pandémie, mais la situation progresse et la G-League réfléchit actuellement à une solution pour relancer la machine.

L’objectif, selon The Athletic, serait de réunir huit équipes dans une bulle pour un « tournoi » qui aurait lieu en novembre et décembre. Parmi les participants, on devrait ainsi retrouver le G-League « Ignite », entraîné par Brian Shaw et composé de prospects ayant préféré passer professionnels plutôt que d’aller en NCAA (Jalen Green, Jonathan Kuminga, Daishen Nix, Kai Sotto ou encore Princepal Singh).