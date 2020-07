Draft 2021 : Jonathan Kuminga rejoint la G-League plutôt que la NCAA

Nouvelle prise majeure pour la G-League et son projet d’équipe composée de lycéens puisque Jonathan Kuminga (2m03, 17 ans) a finalement décidé de tourner le dos aux propositions de Duke, Kentucky ou encore Auburn et surtout Texas Tech, où son frère joue déjà pour rejoindre la « Select Team » en vue de se préparer à la Draft 2021.

L’ailier congolais imite Jalen Green, Isaiah Todd, Daishen Nix et Kai Sotto, et il sera rémunéré. Initialement, il devait disputer une année supplémentaire au lycée mais il a obtenu son diplôme après son transfert à la Patrick School dans le New Jersey, et il avait été inclus dans la classe 2020 des joueurs éligibles à la NCAA.

« Je vois mon potentiel comme celui d’un joueur NBA, et avec la G-League, ils m’aideront beaucoup plus que l’université » a-t-il déclaré à The Athletic. « Ils m’aideront sur et en dehors du terrain à atteindre mon objectif d’être le numéro 1 de la Draft en 2021. La G-League m’aidera beaucoup plus que l’université à être le joueur que je souhaite être dès maintenant et pour devenir pro. »

Pour l’instant, Jonathan Kuminga se place dans le Top 5 des « Mock Draft » 2021, et après son choix, tous les joueurs du Top 100 des prospects 2020 ont officialisé leurs décisions.