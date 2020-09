Markieff Morris a fait oublier sa mauvaise réputation

Contrairement à son frère, Markieff Morris fait parler de lui par son jeu et non par ses fautes et ses provocations. Titulaire face aux Rockets pour contrer le « very small ball » de Houston, il a retrouvé le banc face aux Nuggets, apportant son efficacité de loin : 3 sur 4 à 3-points pour sanctionner une défense un peu trop laxiste sur lui.

« Je shootais à 40% à 3-points à Detroit, et il n’y a rien de nouveau » assure le frère de Marcus. « C’est juste de la répétition, faire la même chose jour après jour, d’être un peu plus sur le terrain permet de trouver des solutions avec les autres, et de trouver mes spots préférés« .

Moins médiatisé que son frère, Markieff en profite pour évoquer son intégration éclair, et il remercie Jared Dudley. « C’est la 3e équipe où je me retrouve à jouer avec lui. Il m’avait simplifié les choses lorsque j’étais à Phoenix. Il m’avait simplifié les choses à Washington. Je sais ce qu’on pense de mon frère et moi en NBA et ce que voient les gens à la télévision… Ils peuvent juger les gens trop vite, mais c’est juste du basket. Donc c’était facile pour moi de me renseigner sur les gars, et d’avoir Jared à mes côtés pour leur faire savoir qu’on est des supers mecs, et que la réputation qu’on traîne est fausse. »