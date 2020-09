Dwight Howard titulaire pour le Game 2 contre les Nuggets ?

En plein spleen après sa série passée sur le banc contre Houston, Dwight Howard a retrouvé des couleurs et le parquet face aux Nuggets. Très intéressant dans cette première manche de la finale de conférence, il avait compilé 13 points, 3 rebonds et 2 contres en 16 minutes.

Une sortie qui avait séduit Frank Vogel, qui n’avait pas hésité à lancer le pivot parmi les titulaires en seconde mi-temps. Et si le coach allait plus loin, en intégrant Howard dans le cinq majeur pour le Game 2 de ce dimanche soir ?

« J’y réfléchis », répond Vogel au Los Angeles Times. « Mais je ne donnerai mon cinq majeur que 30 minutes avant le début de la rencontre. Je prends mes décisions le matin du match. On a toujours un sentiment après la rencontre. Puis on regarde les vidéos et on refait le point. Rien n’est gravé dans le marbre. »



Les Lakers ne veulent pas se précipiter. Même si JaVale McGee a manqué son Game 1 avec aucun point marqué ni rebond pris en onze minutes, Anthony Davis a été excellent (37 points) et l’apport d’Howard (comme celui de Rajon Rondo) en sortie de banc a fait mal aux Nuggets et à Nikola Jokic.

L’équilibre actuel de Los Angeles fonctionne très bien et il serait dommage pour LeBron James et compagnie de le modifier pour un changement qui n’est pas totalement nécessaire.

« On ne veut pas commencer avec son plan C ou D », poursuit le coach. « On commence avec le plan A et on voit comment ça fonctionne. Ensuite, on avance pas à pas, match après match, série après série. »