Dwight Howard, de l’ombre à la lumière

C’est le charme des playoffs : la vérité d’une série n’est pas celle de la précédente ou de la suivante. Peu à l’aise dans la « bulle » et bloqué sur le banc face aux Rockets, Dwight Howard vivait des instants compliqués.

Puis, dans le Game 1 contre Denver, il a retrouvé des couleurs, en compilant 13 points, 3 rebonds et 2 contres en 16 minutes. C’est déjà mieux que pour l’ensemble de sa série contre Houston où il n’avait vu le parquet que pendant 16 minutes pour 4 points et 6 rebonds au total.

« Je savais que la série précédente serait compliquée pour nous », explique-t-il au Los Angeles Times, en ajoutant JaVale McGee à son constat, lui aussi peu utilisé face aux « Pocket Rockets ». « Pendant ces moments où on ne jouait pas, on a essayé de se préparer mentalement pour la suite. C’est là que les distractions arrivent et que les gens lâchent. Donc il fallait que je sois préparé pour cinq ou dix minutes, même pour une seule. »

Il a fait mieux que d’être prêt puisqu’il a martyrisé les cercles avec ses gros dunks. Il a également provoqué des fautes sur Nikola Jokic ou contré Gary Harris. Enfin, pour ne rien gâcher, il a shooté à 5/8 aux lancers-francs.

Performant et précieux, il a même commencé la seconde mi-temps, JaVale McGee étant passé à côté de son match (aucun point ou rebond en onze minutes).

« J’ai aimé son énergie », se justifie Frank Vogel en conférence de presse. « Ce n’était pas prévu, mais j’ai aimé sa prestation en première mi-temps, j’ai pensé qu’il pourrait avoir de l’impact en seconde. Il a été présent physiquement, et c’est important car la série va être physique. »