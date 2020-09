Rajon Rondo dépasse Michael Jordan pour entrer dans le Top 10 des meilleurs passeurs en playoffs

Après avoir doublé Isiah Thomas et Dennis Johnson au classement des meilleurs passeurs de l’histoire des playoffs, Rajon Rondo a mis dans son rétroviseur un certain Michael Jordan dans la victoire des Lakers hier soir, avec ses 9 caviars, en plus de ses 7 points, en 22 minutes.

« C’est particulier d’avoir mon nom parmi ceux-là » a-t-il confié à TNT. « Je vais me reposer ce soir et regarder de la vidéo. C’est évidemment une récompense d’équipe, mes partenaires me donnent la possibilité de jouer vite et ils mettent leurs tirs. C’est un effort d’équipe. Je n’aurais pas pu faire ça sans tous les coéquipiers avec lesquels j’ai joué. Je suis reconnaissant d’avoir pu jouer avec certains gars dans cette ligue. »

Encore quelques légendes à dépasser

C’est réciproque pour la plupart d’entre eux. Peut-être un peu moins pour ses différents entraîneurs, mais Frank Vogel fait partie de ceux qui sont ravis d’avoir un tel joueur dans leur effectif.

« Il fait monter la confiance du groupe dès qu’il est sur le parquet. Il se bat en défense, joue les quarterbacks, booste le groupe avec sa voix et son énergie. Il orchestre tout, crée des opportunités pour ceux qui sont autour de lui, et en général l’équipe est bonne quand il est sur le parquet. C’était encore une grande performance de Rondo. »

Avec 1 025 caviars, il peut espérer « manger » Kobe Bryant (1 040), Scottie Pippen (1 048), Steve Nash (1 061) et Larry Bird (1 062). Il faudra sûrement une campagne de playoffs de plus pour reprendre Tony Parker (1 143), quand Jason Kidd (1 263), LeBron James (1 787), John Stockton (1 839) et Magic Johnson (2 346) restent intouchables.

On notera au passage que J.R. Smith a dépassé lui Kobe Bryant pour prendre seul la neuvième place du classement des 3-points inscrits en playoffs.