Il ne voulait pas d’un poste de président ou de GM, mais Joe Dumars a finalement accepté un poste de « Chief Strategy Officer » qu’on pourrait traduire par « directeur stratégique ». Concrètement, l’ancien homme fort des Pistons fera le lien entre le propriétaire Vivek Ranadive et l’équipe dirigeante pour le sportif, désormais emmenée par Monte McNair, en provenance des Rockets, mais aussi pour l’extra-sportif

Dans leur communiqué, les Kings expliquent ainsi que Joe Dumars couvrira aussi bien le basket que l’immobilier, ou encore le divertissement. « Le sens des affaires de Joe ainsi que sa riche expérience dans la ligue seront une ressource précieuse pour toute l’organisation » a déclaré Vivek Ranadive. « Il a obtenu des résultats probants dans le monde de l’entreprise en plus de nombreuses distinctions notables en tant que joueur et dirigeant de basket, et je suis ravi de le voir occuper ce poste. »

Arrivé comme « conseiller spécial de la direction » en 2019, Joe Dumars occupait le poste de vice-président par intérim depuis le départ de Vlade Divac, et c’est lui a supervisé le recrutement d’un GM. Selon The Athletic, c’est en apprenant qu’il supervisait les entretiens que plusieurs candidats ont refusé de rencontrer les Kings…