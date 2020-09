All-NBA Teams 2020 : Bradley Beal encore oublié

Mercredi soir, la NBA a révélé les All-NBA Teams, les trois « cinq type » de l’année, et comme chaque année, il y a quelques absents notables. Celui qui fait le plus grimacer, c’est Bradley Beal, déjà oublié du All-Star Game. Auteur de sa meilleure saison en carrière avec plus de 30 points de moyenne, l’arrière des Wizards est devancé par Ben Simmons et Russell Westbrook dans la All-NBA Third Team.

En regardant de plus près les votes, on constate par ailleurs que Ben Simmons a obtenu 61 points et Russell Westbrook 56 pour les postes d’arrières. Bradley Beal les suit avec 32 points, avec 3 votes dans la All-NBA Second Team et 23 dans la All-NBA Third Team. Certes, les Wizards n’ont pas atteint les playoffs et l’arrière a choisi de ne pas venir dans la « bulle », mais il a tout de même porté l’équipe à bout de bras en l’absence de John Wall.

Parmi les arrières, Kyle Lowry (26 points) et Trae Young (13 points) le suivent.

Aucune voix pour Devin Booker

Du côté des ailiers, pas de réelle injustice, et c’est Khris Middleton qui échoue au pied de la All-NBA Third Team. Le shooteur des Bucks obtient 82 points, et il est largement devancé par Jayson Tatum (153) et Jimmy Butler (147).

Sous les panneaux, c’est Rudy Gobert qui décroche une troisième sélection dans une All-NBA Team avec 110 points. Il devance dans les votes Joel Embiid (79 points) et Bam Adebayo (26 points).

On rappellera que la presse a voté avant la reprise de la saison dans la « bulle », et ça explique pourquoi Devin Booker n’a pas reçu la moindre voix.