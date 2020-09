Les Raptors prolongent Nick Nurse

L’élimination en demi-finale de conférence, à l’issue du Game 7 contre les Celtics, n’a pas entamé la confiance des dirigeants de Toronto pour Nick Nurse puisque la franchise vient d’annoncer que le coach a signé une prolongation de contrat de plusieurs saisons.

Le durée exacte du contrat et le salaire du technicien n’ont en revanche pas été dévoilés. Pour rappel, Nick Nurse s’était engagé pour trois saisons en 2018. Sa prolongation prendra donc effet à l’issue de la saison prochaine.

Une décision logique pour les Raptors tant l’entraîneur, ancien assistant de Dwane Casey et promu en 2018, a rapidement séduit et tout réussi ou presque depuis deux saisons. Champion dès sa première année sur le banc en 2019, il a ensuite maintenu l’équipe dans les sommets de l’Est malgré le départ de Kawhi Leonard l’été dernier. Son inventivité en défense fait également de lui un des tacticiens les plus intéressants à observer.

Élu coach de l’année 2020 il y a quelques semaines, il affiche un remarquable bilan de 154 victoires et 111 défaites, soit 72 % de victoire, avec la franchise canadienne.